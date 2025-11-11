Bayern, Upamecano: "Onorato che tante big mi seguano"

Dayot Upamecano è uno dei nomi più chiacchierati sul mercato. Il difensore francese è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e tante big si sono informate sulle possibilità di ingaggiarlo a parametro zero. I bavaresi non vorrebbero perderlo e stanno provando di tutto per fargli firmare un rinnovo di contratto. Upamecano però, intervistato dall'Equipe, rimane tranquillo riguardo al suo futuro: "Prenderemo la decisione giusta, sono ben consigliato. Ho sempre detto di trovarmi molto bene al Bayern, ho un grande allenatore e grandi compagni. Al momento sono sotto contratto con il Bayern, ma sono onorato dal fatto che tanti grandi club siano interessati a me".