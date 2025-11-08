Per Upamecano guerra tra giganti: Real, Psg e Bayern in corsa

Uno dei nomi più chiacchierati sul mercato nelle ultime settimane è quello di Dayot Upamecano. Il difensore centrale del Bayern ha un contratto in scadenza di contratto a giugno 2026: ciò significa che a gennaio sarà libero di firmare per chi vuole. Il classe '98 è uno dei perni della difesa di Kompany, ragione per cui il ds Freund e l'intero board dei tedeschi sta provando di tutto per raggiungere un accordo sul rinnovo di contratto. Dalla Francia negli ultimi giorni si è parlato di un'intesa chiusa con il Real Madrid: pista smentita da Fabrizio Romano che ha però confermato i contatti tra l'entourage di Upamecano e i dirigenti dei Blancos. Anche il Psg avrebbe fatto delle chiamate per capire la situazione del difensore. La corsa tra i giganti del calcio europeo è inizaita.