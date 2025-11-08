Werder, Mbangula: "La Juve mi manca. Sarei rimasto volentieri in bianconero"

"Thiago Motta lo porterò sempre nel cuore, mi ha cambiato la carriera e la vita. Non lo sento da mesi perché non ho il suo numero. Diventerà un grandissimo tecnico, alla Juve non gli hanno dato tempo e gli infortuni hanno pesato. La Juventus mi manca, anche Torino, ma adesso ho girato pagina. Sarei rimasto volentieri in bianconero, ma il calcio è così. La società mi ha fatto un discorso chiaro: 'Ci dispiace, ma dobbiamo fare cassa e siamo obbligati a venderti'. Negli Stati Uniti ho fatto presente a Tudor che, pur di giocare, sarei stato disposto ad agire come laterale, trequartista e anche come mediano nel suo 3-4-2-1. È stato schietto, mi ha detto che non rientravo nei piani, non mi vedeva proprio. Durante il Mondiale per Club il Nottingham Forest aveva l'accordo con la Juventus, non con me. Alla fine è saltato tutto e sono contento di essere in Germania, un campionato che ha fatto decollare tanti giovani. Tornare in futuro in bianconero? Perché no…". Così l'ex bianconero Samuel Mbangula nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport.