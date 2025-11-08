Logo SportMediaset

Mercato

Atletico, Julian Alvarez: "Il Psg mi voleva"

08 Nov 2025 - 18:50
© IPA

È il faro dell'Atletico Madrid, ma nell'estate 2024, quando i colchoneros hanno messo sul piatto 90 milioni circa per strapparlo al Manchester City, la storia di Julian Alvarez sarebbe potuta cambiare: "Oggi in Spagna si parla molto di me e del Barcellona. Quando l'anno scorso ho firmato per l'Atlético si parlava molto del Psg. È vero che ci sono stati colloqui tra i loro dirigenti e il mio agente: mi volevano portare a Parigi, ma alla fine non si è concretizzato nulla. Futuro? Per ora, sono concentrato sull'Atlético. Faremo il punto a fine stagione", ha rivelato l'attaccante argentino in una lunga intervista all'Equipe.  

19:00
Per Upamecano guerra tra giganti: Real, Psg e Bayern in corsa
18:50
Atletico, Julian Alvarez: "Il Psg mi voleva"
17:35
Il Tottenham pensa al riscatto di Palhinha
16:07
Milan, anche Mandas nella lista per il post Maignan
15:33
Lazio, si complica il rinnovo di Gila: Inter alla finestra