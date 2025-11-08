Logo SportMediaset

Mercato

Il Tottenham pensa al riscatto di Palhinha

08 Nov 2025 - 17:35

Il matrimonio tra Joao Palhinha e il Tottenham potrebbe continuare anche oltre questa stagione. Il centrocampista portoghese è arrivato agli Spurs in prestito con diritto di riscatto dal Bayern Monaco che, soltanto due estati fa, lo aveva pagato circa 50 milioni di euro. Thomas Frank, l'allenatore del club inglese, ha parlato così della possibile conferma del centrocampista: "Siamo molto contenti di come sta giocando, sotto tutti i punti di vista". Sui 30 milioni da versare ai bavaresi per il riscatto però il tecnico danese non si è sbilanciato: "Vedremo in estate". 

