Milan, anche Mandas nella lista per il post Maignan

Per ora Mike Maignan rimane saldo al centro della porta del Milan con la fascia di capitano al braccio ma il futuro del francese potrebbe essere lontano da Milano. Il contratto che lega Magic Mike al Diavolo scade nel 2026 e, al momento, le trattative per il rinnovo sono bloccate. Per questo Tare sta iniziando a guardarsi intorno per trovare il portiere che, l'anno prossimo, difenderà la porta dei rossoneri: in lista ci sono Zion Suzuki del Parma e Elia Cprile del Cagliari ma non va escluso neppure Christos Mandas: il greco è in uscita dalla Lazio e Tare lo conosce benissimo.