Milan, oggi Taremi incontra il Porto: può esserci la svolta 

MILAN

I rossoneri aspettano notizie: resta ampia la distanza tra le parti. Intanto un emissario del club meneghino è atteso in Portogallo per trattare con i vertici del club lusitano.

I sei gol realizzati in due giornate di campionato non placano la fame del Milan sul mercato. Sabato, subito dopo il netto successo dei rossoneri sul Torino, Pioli è stato chiaro: per competere in due competizioni al massimo servono più soluzioni possibili. Un messaggio nemmeno troppo cifrato alla società: un nuovo attaccante sarebbe più che mai il benvenuto. E il nome, da settimane, è sempre lo stesso: Mehdi Taremi. Moncada ha aspettato gli ultimi giorni di mercato per tornare all'assalto dell'iraniano, in scadenza col Porto nel giugno del 2024.

I rossoneri vogliono approfittare proprio di quest'ultimo aspetto per strappare un prezzo scontato ai lusitani: il Milan non ha intenzione di spendere oltre i 15 milioni di euro, il Porto invece non si muove da quota 25. La distanza è ancora ampia: in tal senso si preannuncia come determinante l'incontro che l'entourage del 31enne, scrive La Gazzetta dello Sport, avrà con il proprio club nella giornata odierna. In Via Aldo Rossi si attendono evoluzioni nel tardo pomeriggio: il club portoghese deve fare i conti pure con la volontà del tecnico Sérgio Conceição, il quale non vorrebbe perdere il proprio bomber a stagione iniziata. Intanto colleghi dal Portogallo fanno sapere che un emissario del Milan è atteso in queste ore per trattare col numero uno del Porto con l'obiettivo di accelerare la trattativa.

Le alternative a Taremi restano sempre le medesime: Hugo Ekitike e Armando Broja. Il francese però si è avvicinato all'Eintracht Francoforte (i tedeschi stanno cercando un sostituto di Kolo Muani), mentre l'albanese non è in uscita dal Chelsea.