Parma, è finita l'era D'Aversa: pronto Liverani

GIRANDOLA IN PANCHINA

Roberto D'Aversa non è più l'allenatore del Parma. Dopo due salvezze consecutive conquistate con largo anticipo, il tecnico e la società emiliana hanno deciso di separare le rispettive strade e vanno verso la rescissione consensuale del contratto. Una crisi che nell'ambiente ducale era ormai nota da qualche settimana, già prima del cambio di proprietà. Il favorito per la panchina del Parma è ora Fabio Liverani con D'Aversa che potrebbe approdare al Genoa.

A pochi giorni dall'inizio della stagione il Parma dunque effettua il cambio di panchina, separandosi da D'Aversa dopo due campionati nel massimo campionato condotti al di sopra delle aspettative. La notizia era nell'aria da diverso tempo, l'ufficialità della rescissione consensuale tra le parti è attesa a breve. Per la sua sostituzione è pronto Fabio Liverani, liberatosi nelle scorse ore dal Lecce dopo la retrocessione.

Anche D'Aversa però ha già pronta la nuova destinazione, il Genoa del ds Faggiano che seguirebbe proprio dall'esperienza al Parma. Per il Grifone però c'è in corsa anche Rolando Maran, mentre sembra tramontata l'ipotesi Vincenzo Italiano dopo la promozione dello Spezia in Serie A.