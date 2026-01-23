Parma, Trabucchi ceduto in prestito

Parma Calcio annuncia che Nicolas Trabucchi è stato ceduto in prestito alla Dolomiti Bellunesi Calcio fino al termine della stagione. Il Club augura a Nicolas di continuare la crescita, tecnica e umana, nell’ottica di una valorizzazione completa del suo percorso formativo in un nuovo e sfidante campionato, come la Serie C, dopo aver giocato in maglia gialloblu dal Settore Giovanile fino all’esordio in Prima Squadra nel match di Coppa Italia Frecciarossa contro il Bologna.