Parma, si sonda il mercato degli svincolati per il sostituto di Suzuki

Il Parma deve fare a meno di Zion Suzuki per i prossimi tre mesi. I gialloblù, dunque, sonderanno il mercato degli svincolati per trovare il sostituto del portiere giapponese operatosi allo scafoide e al terzo dito della mano sinistra gli scorsi giorni. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il club starebbe valutando i seguenti profili: Rui Patricio (ex Atalanta e Roma), Fraser Forster (ex Celtic e Tottenham). Tra gli italiani, invece, ci sarebbero Sirigu, Sepe, Consigli e Cragno.