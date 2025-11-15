Crystal Palace, anche il Chelsea su Wharton

Adam Wharton è il talento più ambito della Premier League. Visto l'interesse di numerosi top club, la prossima estate il Crystal Palace potrebbe lasciare partire il centrocampista per una cifra vicina ai 100 milioni di euro. Sulle sue tracce c'è da tempo il Real Madrid ma i Blancos dovranno affrontare una dura concorrenza. Secondo quanto riferito dall'Inghilterra, anche il Chelsea si è unito alla corsa per il classe 2004 del Palace. I Blues sono alla ricerca di un centrocampista e hanno inserito Wharton tra le loro priorità.