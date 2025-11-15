Logo SportMediaset

Crystal Palace, anche il Chelsea su Wharton

15 Nov 2025 - 14:46
Adam Wharton è il talento più ambito della Premier League. Visto l'interesse di numerosi top club, la prossima estate il Crystal Palace potrebbe lasciare partire il centrocampista per una cifra vicina ai 100 milioni di euro. Sulle sue tracce c'è da tempo il Real Madrid ma i Blancos dovranno affrontare una dura concorrenza. Secondo quanto riferito dall'Inghilterra, anche il Chelsea si è unito alla corsa per il classe 2004 del Palace. I Blues sono alla ricerca di un centrocampista e hanno inserito Wharton tra le loro priorità.

Calciomercato Live, il punto delle 11

Milan, non solo derby

DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

Calciomercato chiuso

MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 16

MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 11

