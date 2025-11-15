Logo SportMediaset

Mercato

Kjaer: "Ho saputo che il Milan non mi avrebbe rinnovato a settembre 2023"

15 Nov 2025 - 16:17
© Getty Images

© Getty Images

Nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Simon Kjaer ha raccontato alcuni retroscena risalenti alla sua ultima stagione in rossonero. Queste le parole dell'ex difensore: "Ho saputo che il Milan non mi avrebbe rinnovato a settembre 2023. Allora ho cominciato a pensare a quali condizioni volessi. Ho avuto un paio di possibilità ma ho capito che avrei dovuto fare compromessi. E con mia moglie ho deciso che, su queste cose, i compromessi non si fanno". Il danese ha poi aggiunto: "Sono arrivate tante offerte, qualcuna in Champions tra Danimarca, Belgio e Olanda. Ma nessuna è stata vicina al sì. Smettere è stato difficile ma la mia scelta non è stata da un mese all’altro e questo aiuta".

