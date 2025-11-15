Barcellona, due obiettivi per l'attacco

Il Barcellona è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. Le trattative per il rinnovo di Robert Lewandowski sembrano congelate (il polacco va in scadenza a giugno 2026) e i Blaugrana stanno sondando il mercato europeo alla ricerca di un bomber. Il Barça sembrerebbe concentrarsi in particolare sulla Bundesliga e sui profili di Harry Kane (Bayern Monaco) e Serhou Guirassy (Borussia Dortmund). L'inglese ha il contratto in scadenza nel 2027, mentre l'ex Stoccarda nel 2028.