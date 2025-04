Alessandro Circati è uno dei protagonisti della retroguardia del Parma tanto che il giovane difensore ha fatto scattare l'attenzione dei grandi club. Uno su tutti la Juventus che ha provato a portarlo in Piemonte al termine della scorsa stagione proponendo 15 milioni di euro come riportato da La Gazzetta di Parma. Pronto il rifiuto dei ducali con il presidente Kyle Krause che avrebbe detto al ragazzo: "Non ti vendo nemmeno per 100 milioni"