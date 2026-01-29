Nicolussi Caviglia torna al Parma, il comunicato ufficiale
© X
Hans Nicolussi Caviglia torna al Parma. Cinque anni dopo l'esperienza nella stagione 2020/21, frenata dopo appena due presenze in Coppa Italia anche a causa di un grave infortunio, il centrocampista classe 2000 scuola Juve riabbraccia i colori gialloblù. Arriva in prestito con diritto di riscatto (che si trasforma in obbligo al verificarsi di determinate condizioni) dal Venezia, che in estate lo aveva girato alla Fiorentina, dove però non era riuscito a diventare protagonista.
Questo il comunicato ufficiale: "Parma, 29 gennaio 2026 – Parma Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive, le prestazioni del calciatore Hans Nicolussi Caviglia dal Venezia Football Club.
Centrocampista dotato di grande dinamismo, torna a vestire la maglia gialloblu dopo l'esperienza della stagione 2020/21. Nato ad Aosta il 31 marzo 2000, Nicolussi Caviglia è cresciuto nel Settore Giovanile della Juventus, club con cui ha esordito in Serie A a soli 18 anni. Nel corso della sua carriera ha maturato esperienze significative con le maglie di Perugia, Salernitana, Südtirol e Venezia, distinguendosi per qualità tecniche e capacità di inserimento.
Benvenuto in gialloblu, Hans!"