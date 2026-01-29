L'Atletico in pressing su Leon Goretzka

Leon Goretzka sta diventando un caso in casa Bayern Monaco. Il contratto del centrocampista tedesco con i bavaresi scadrà tra 6 mesi e, al momento, le trattative per il rinnovo sono bloccate. Su questo impasse ha provato a inserirsi l'Atletico di Madrid che, dopo aver ceduto Gallagher al Tottenham, cerca un rinforzo in mediana. I Colchoneros vorrebbero portare a Madrid il classe '95 subito, anticipando la folta concorrenza che ci saerebbe per ingaggiarlo a parametro zero. La possibilità che Goretzka lasci Monaco è concreta, tanto che sul tema si sono espressi si Vincent Kompany, tecnico del Bayern, che Max Eberl, ds del club. L'ex difensore belga ha parlato così dopo il match contro il Psv: "A un certo punto dovrò parlare con Eberl o Freund, così potremo discutere della rosaa. Non si tratta della mia volontà, si tratta di cosa è importante per Leon, cosa è giusto per l'FC Bayern, cosa è giusto per la squadra." Anche il dirigente dei bavaresi ha voluto commentare la possibile uscita di Goretzka: "È legittimo, il suo contratto scade in estate. Non è stata ancora presa alcuna decisione. Di conseguenza, deve pensare al suo futuro perché non sa cosa gli riserva il futuro. Quindi: per quanto mi riguarda, va tutto bene".