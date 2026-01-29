Il Pisa blocca Tramoni, il Palermo vira su Johnsen

29 Gen 2026 - 19:24

La trattativa tra il Palermo e il Pisa per Matteo Tramoni appare al momento destinata alla fumata nera. A pesare, oltre alla distanza tra le parti, sono le parole del presidente del club toscano, Giuseppe Corrado, che questa mattina in conferenza stampa ha definito le indiscrezioni sulla possibile cessione del giocatore "destabilizzanti", raffreddando ulteriormente il dialogo. Il Palermo aveva messo sul tavolo un'offerta da 6 milioni di euro per il cartellino e un contratto quadriennale per il calciatore, con un ingaggio quasi raddoppiato rispetto a quello percepito in Toscana. Alla luce dello stallo, il direttore sportivo rosanero Carlo Osti è tornato a valutare la pista che porta a Dennis Johnsen, alternativa già considerata nelle scorse settimane. Tuttavia, la Cremonese avrebbe chiesto di attendere almeno fino alla gara di domenica contro l'Inter, in programma alle 18. Ma il tempo stringe: il mercato invernale chiude lunedì 2 febbraio e il club rosanero dovrà decidere se rischiare e attendere fino all'ultimo o virare su altri profili da ingaggiare già nelle prossime ore. A tal proposito tra le opzioni resta in corsa Dany Mota, in uscita dal Monza, seguito come possibile soluzione offensiva.

Il Pisa blocca Tramoni, il Palermo vira su Johnsen