Parma, Bernabè piace a tutti: su di lui big inglesi, spagnole e italiane

Il suo splendido gol ha riacceso la luce nel pomeriggio del Tardini. Il Parma dopo 45 minuti si trovava con l'acqua alla gola e sotto di due gol contro l'Inter capolista. Poi un lampo mancino ha squarciato la partita e dato il via alla rimonta degli emiliani. Sul punto d'oro conquistato dai ducali contro i nerazzurri la firma di Adrian Bernabè è chiara e ben leggibile. Il primo, bellissimo, gol in campionato dello spagnolo sa di "rete della consacrazione": il classe 2001 è da tempo seguito da scout di mezza Europa, ma ora, dopo un anno segnato anche da tanti stop fisici, sembra arrivato il suo momento. Come scrive la Gazzetta dello Sport, non è un segreto che il calciatore sia apprezzato da club inglesi, spagnoli e pure italiani: il contratto di Bernabè scadrà nel 2027, il ragazzo al momento non sente l'impellenza di cambiare aria, ma nel calcio non si può mai dire.