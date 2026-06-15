Parma, anche il Torino piomba su Strefezza

Dopo gli ottimi sei mesi in gialloblù, il Parma vuole puntare ancora su Gabriel Strefezza. Gli emiliani stanno già lavorando con l'Olympiacos per riportarlo stabilmente in Italia ma sul classe '97 bisogna registrare anche il forte interesse del nuovo Torino targato Ignazio Abate. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, i granata avrebbero avviato dei contatti con il club greco per capire la fattibilità dell'operazione: l'esterno gradirebbe un ritorno in Serie A e nelle prossime settimane potrebbe aprirsi un duello tra le due società per aggiudicarselo.