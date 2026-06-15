Parma, anche il Torino piomba su Strefezza

15 Giu 2026 - 11:25
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© italyphotopress

© italyphotopress

Dopo gli ottimi sei mesi in gialloblù, il Parma vuole puntare ancora su Gabriel Strefezza. Gli emiliani stanno già lavorando con l'Olympiacos per riportarlo stabilmente in Italia ma sul classe '97 bisogna registrare anche il forte interesse del nuovo Torino targato Ignazio Abate. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, i granata avrebbero avviato dei contatti con il club greco per capire la fattibilità dell'operazione: l'esterno gradirebbe un ritorno in Serie A e nelle prossime settimane potrebbe aprirsi un duello tra le due società per aggiudicarselo. 

Ultimi video

01:27
Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

02:22
Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

02:49
Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

01:31
Cambiaso vuole conferme

Cambiaso vuole conferme

01:13
DICH BALDISSONI MONZA 11/6 DICH EDL ok

Baldissoni: "Metodo ed esperienza, così scegliamo il nuovo allenatore"

00:07
MCH PROCURATORE PROVEDEL MCH

Inter, positivo l'incontro con l'agente di Provedel. Ma c'è distanza con la Lazio

02:18
Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

01:08
Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

01:30
Vlahovic futuro a Como

Vlahovic futuro a Como

01:58
Ausilio e mercato Inter

Ausilio e mercato Inter

01:19
DICH AUSILIO SU JONES DICH

Ausilio: "Jones continua a piacerci: se troviamo un accordo bene, se no..."

00:35

Ausilio conferma: "Dumfries va al Real Madrid, ma magari un domani..."

00:25
DICH AUSILIO SU MERCATO DICH

Ausilio: "Mercato? Di sicuro faremo qualcosa in difesa"

00:32
DICH AUSILIO SU CALHANOGLU DICH

Ausilio su Calhanoglu: "Ha un contratto con l'Inter e lo vogliamo tenere"

01:58
Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

01:27
Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

I più visti di Mercato

Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

Allegri 'ostaggio' del Milan: si muove direttamente AdL e parla con Ibrahimovic

Per David l'ennesima bocciatura, Muharemovic promosso ma con qualche riserva

Rodrygo: 25 anni, attaccante, valore 80 milioni

Mourinho non li vuole, il Real li cede: che occasione per le squadre italiane

Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

Aquilani trova panchina: il tabellone aggiornato degli allenatori della Serie A 2026/27

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:32
L'ex Milan Daniele Bonera è il nuovo allenatore della Pro Vercelli
12:20
Bologna, Dallinga nel mirino del Valencia
12:07
Napoli, il Lille spara alto per Bouaddi
11:25
Parma, anche il Torino piomba su Strefezza
Marc Cucurella
11:08
Ufficiale: Marc Cucurella è un nuovo giocatore del Real Madrid