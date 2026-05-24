Paolo Maldini riparte dalla Turchia? Anche Leao potrebbe seguirlo

24 Mag 2026 - 14:23
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Un primo incontro a Milano è andato in scena nei giorni scorsi, come ha riferito Fanatik. E ora, sempre secondo fonti turche - il giornalista Yagiz Sabuncuoglu - a Istanbul c'è stato un secondo faccia a faccia tra Paolo Maldini e il candidato alla presidenza del Fenerbahce Hakan Safi, che vorrebbe affidare all'ex dirigente del Milan la direzione tecnica del club. Il Fenerbahce fa dunque sul serio con Maldini e vuole stringere i tempi per cominciare a pianificare la prossima stagione con lui.

Safi vorrebbe Maldini al Fenerbahce come consulente per il mercato e tra i calciatori graditi, come conferma Claudio Raimondi, ci sarebbe anche Rafael Leao. L'attaccante portoghese, arrivato dal Lille per 49,5 milioni di euro nell'estate del 2019, stasera potrebbe giocare (anche se partirà in panchina) l’ultima partita in rossonero (290 presenze con 80 gol, 65 assist) dopo i fischi di San Siro delle ultime settimane e il post social con cui il numero 10 ha rotto col mondo rossonero.

La clausola da 175 milioni di euro valida dal 1 al 15 luglio presente nel contratto del portoghese non verrà attivata, il Milan accetterà una cifra tra i 40 e i 60 milioni, ma i nodi intorno all'opzione col Fenerbahce sono due: il primo riguarda chi vincerà le elezioni presidenziali in programma il 6-7 giugno (Aziz Yildirim è il favorito), mentre il secondo è l'ingaggio oneroso di Rafa, che a Milano guadagna 5 milioni di euro netti all'anno. Ecco perché restano calde anche la pista che porta a Manchester sponda United (magari con Joshua Zirkzee come contropartita tecnica) e quella che porta in Arabia, dove l’Al Nassr segue la situazione di Rafa con interesse.

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