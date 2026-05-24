Paolo Maldini riparte dalla Turchia? Anche Leao potrebbe seguirlo

Un primo incontro a Milano è andato in scena nei giorni scorsi, come ha riferito Fanatik. E ora, sempre secondo fonti turche - il giornalista Yagiz Sabuncuoglu - a Istanbul c'è stato un secondo faccia a faccia tra Paolo Maldini e il candidato alla presidenza del Fenerbahce Hakan Safi, che vorrebbe affidare all'ex dirigente del Milan la direzione tecnica del club. Il Fenerbahce fa dunque sul serio con Maldini e vuole stringere i tempi per cominciare a pianificare la prossima stagione con lui.