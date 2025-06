Panchina Cagliari, testa a testa Vanoli-Pisacane

Non è ancora finito l'incredibile domino panchine che sta travolgendo la Serie A. Una delle squadre che non ha ancora trovato il suo tecnico è il Cagliari. Dopo la separazione con Nicola, Giulini ha iniziato un casting per il nuovo allenatore. L'ultimo in ordine di tempo a essere stato contattato è Paolo Vanoli. L'incontro con l'ex Torino avrebbe convinto tutti al Cagliari, ma manca ancora un passo: Vanoli dovrà vincere la concorrenza di Fabio Pisacane, soluzione interna molto apprezzata dal numero uno dei sardi.