L'Al HIlal cera esterni in Serie A: sulla lista Angelino e Tavares

Dopo il no incassato da Theo Hernandez, l'Al Hilal di Simone inzaghi cerca nuovi candidati per il ruolo di esterno sinistro. La prima alternativa al francese sul taccuino degli arabi è un altro calciatore della Serie A: Angelino della Roma. Lo spagnolo è stato uno dei migliori giallorossi della passata stagione e inzaghi ha avuto modo di vederlo all'opera da vicino. Ragioni che hanno spinto l'Al Hilal a inviare una prima offerta ufficiale da 20 milioni alla Roma: ora la palla passa ai giallorossi e al calciatore, che, a 28 anni, potrebbe essere allettato da un ultimo grande contratto. Contatti anche per Nuno Tavares della Lazio, per cui i biancocelesti fanno una valutazione molto alta: intorno ai 30 milioni di euro.