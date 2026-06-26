Palestra, il retroscena: "Chelsea e City lo seguivano da un anno, mi ha detto che sarebbe andato all'Inter"

Guido Angelozzi, ex ds del Cagliari (da pochi giorni ha firmato con lo Spezia), si è soffermato su Marco Palestra, suo calciatore nell'ultima stagione. Il terzino, virtualmente un nuovo calciatore del Chelsea, è stato a lungo seguito dai Blues e non solo nell'ultima stagione come svelato dallo stesso esperto dirigente: "Il Chelasea e il City lo seguivano da un anno, erano sempre allo stadio, a Cagliari e in trasferta. Mi chiamavano in continuazione, volevano sapere tutto. I dati ovviamente già li avevano, ma erano alla ricerca di elementi sul carattere e sulle qualità del ragazzo. Marco è una bravissima persona, davvero per bene e molto intelligente. Ha legato tanto con i compagni di squadra a Cagliari, è entrato nei cuori di tutti. Il mister appena lo ha visto lo ha buttato subito dentro, è un giocatore molto forte. Era pronto per la Premier anche un anno fa. Io speravo andasse all'Inter quando l’ho sentito pochi giorni fa, mi ha detto che stava andando dai nerazzurri".