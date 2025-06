Kevin De Bruyne si avvicina sempre di più al Napoli. L'ex capitano del Manchester City, infatti, ha scelto la squadra azzurra per il suo futuro ma prima dell'ufficialità vanno limati alcuni dettagli. Come quelli legati ai diritti d'immagine, che però sono in fase di risoluzione. Una volta superato questo step, sarà il momento delle visite mediche e della firma.