Paura per l'ex Chelsea Oscar: malore per un problema cardiaco

© Getty Images
Paura a San Paolo per Oscar. Il brasiliano ex Chelsea mentre si sottoponeva a test atletici presso il centro di allenamento del club a Barra Funda è svenuto in seguito a un problema cardiaco emerso durante una prova sotto sforzo. Il calciatore è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni sono stabili. Soltanto qualche mese fa Oscar sottoponendosi ad accertamenti per la frattura di una vertebra aveva scoperto un'anomalia cardiaca. Il brasiliano era comunque poi riuscito a ottenere l'idoneità sportiva. Di seguito il comunicato del San Paolo:
"Durante gli esami effettuati martedì mattina presso il SuperCT, nell’ambito della preparazione in vista della pre-stagione 2026, l’atleta Oscar ha presentato un problema cardiaco ed è stato prontamente soccorso dai professionisti del club e dall’équipe medica dell’Einstein Hospital Israelita, presente sul posto.
Successivamente, il giocatore è stato trasportato in ospedale, dove si trova in condizioni cliniche stabili e rimane in osservazione per l’esecuzione di esami complementari per chiarire la diagnosi. Come da procedura abituale e nel rispetto della privacy del giocatore, ulteriori informazioni saranno divulgate non appena ci saranno aggiornamenti da parte del team medico, in accordo con Oscar“.