Paura per l'ex Chelsea Oscar: malore per un problema cardiaco

Paura a San Paolo per Oscar. Il brasiliano ex Chelsea mentre si sottoponeva a test atletici presso il centro di allenamento del club a Barra Funda è svenuto in seguito a un problema cardiaco emerso durante una prova sotto sforzo. Il calciatore è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni sono stabili. Soltanto qualche mese fa Oscar sottoponendosi ad accertamenti per la frattura di una vertebra aveva scoperto un'anomalia cardiaca. Il brasiliano era comunque poi riuscito a ottenere l'idoneità sportiva. Di seguito il comunicato del San Paolo: