Ora è davvero ufficiale: Bale torna al Tottenham insieme a Reguilon

Sette anni dopo Gareth Bale torna da dove era partito: Londra, sponda Tottenham. Quando è stato acquistato dal Real Madrid avevano fatto scalpore i 100 milioni spesi per l'esterno gallese. Soldi ben investiti visto che Bale ha contribuito a far vincere ai blancos due titoli nazionali e ben 4 Champions League. Ormai separato in casa a Madrid, è arrivato alla corte di Mourinho con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ufficiale anche il passaggio agli Spurs di Reguilon, l'esterno sinistro spagnolo che è reduce da una grande stagione a Siviglia ed è stato acquistato invece a titolo definitivo per 30 milioni di euro.