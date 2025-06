Nottingham Forest, ufficiale il rinnovo di Nuno Espirito Santo fino al 2028

Il Nottingham Forest "è lieto di annunciare che Nuno Espírito Santo ha firmato un nuovo contratto con il Club. L'allenatore del Forest ha ricevuto un nuovo contratto triennale dal proprietario Evangelos Marinakis in vista della stagione 2025/26. Nuno ha ideato un'incredibile stagione 2024/25 per il Forest, guidando il Club al suo miglior piazzamento in campionato degli ultimi 30 anni e qualificandosi così per le competizioni europee UEFA per la prima volta dal 1995/96. La scorsa stagione, Nuno ha guidato il Forest alle vittorie in trasferta contro il Liverpool e il Manchester United per la prima volta in 55 e 30 anni rispettivamente, oltre a realizzare la serie di vittorie più lunga del Club nella massima serie dal 1967.