Roma, le prime parole di Massara: “Tornare qui motivo di orgoglio”

“Tornare in questo Club è per me un motivo di grande orgoglio. Nella Roma ho vissuto dei momenti significativi della mia carriera, legandomi alla città e alla tradizione della società”. Sono queste le prime parole di Frederic Massara dopo l’ufficialità del suo ritorno alla Roma. Ai canali ufficiali giallorossi il direttore sportivo ha spiegato il primo impatto avuto con la famiglia Friedkin: “Sono determinati e passionali. Vogliono regalare gioie al popolo romanista, vogliono conquistare trofei e sono molto determinati. Abbiamo una rosa di valore come si è visto nella seconda parte della stagione. Ci sono già molti giocatori forti, siamo convinti di poter costruire una rosa ancora più forte. Dovremo trovare giocatori utili, funzionali e forti. Obiettivo? Sono molti anni che la Roma non gioca in Champions League e questo è un peccato. Non è il momento però di fare proclami, dobbiamo solo lavorare, lavorare e lavorare”.