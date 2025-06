Con Milinkovic Savic prossimo al passaggio al Napoli, il Torino sta cercando un nuovo portiere. Nelle ultime ore, i granata hanno fatto un sondaggio per Yahia Fofana, classe 2000 di proprietà dell’Angers. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle novità sul fronte portiere, sia in entrata che in uscita.