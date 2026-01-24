Nottingham Forest, le prime parole di Lucca: "Ho scelto e voluto questo club"

24 Gen 2026 - 13:26
Lorenzo Lucca ha rilasciato ai canali ufficiali del club le sue prime dichiarazioni da calciatore del Nottingham Forest. Queste le parole dell'ex attaccante del Napoli: "Sono orgogliosissimo di vestire questa maglia importante e storica, giocare in palcoscenici del genere come la Premier League è un onore per me. Spero di ripagare questa fiducia portando molti gol. Sono molto consapevole di questa società, l'ho scelta e voluta. Mi hanno voluto fortemente ed è stata una scelta dettata dal cuore. Volevo venire qui e voglio dare il massimo per questa squadra. Appena mi è arrivata la chiamata del Nottingham è stata la mia prima scelta. La Premier è sempre stato un sogno per me. Ringrazio la società per avermi dato quest'opportunità". 

