Nico Paz sembra avere il futuro assicurato in una big d'Europa, ma per adesso il talento spagnolo non pensa né al Real Madrid né all'Inter. "Io e Diao parliamo la stessa lingua a livello tecnico? Abbiamo voglia di continuare a far godere i tifosi del Como. C’è feeling e ci completiamo dentro e fuori dal campo", ha detto a Dazn.