Nico Jackson, il retroscena: "Attratto dalla A. Molte big italiane interessate"

Nicolas Jackson ha sfiorato due volte la Serie A e non è detto che in futuro non possa approdare nel campionato italiano. Sia prima di passare al Chelsea che nell'ultima finestra di mercato, quando l'attaccante senegalese ha scelto di sposare il Bayern Monaco, Nico è stato avvicinato dalle big nostrane: Milan, Inter, Juventus e Napoli. Tutte, negli anni, avrebbero chiesto informazioni. Il suo agente, Ali Barat, ha rivelato alcuni retroscena sulle chiacchierate con i club italiani: "Nico ha le qualità per giocare in ogni campionato al mondo. Quindi penso che quando i club di Serie A vedono le sue caratteristiche fisiche, di finalizzazione, la sua velocità e la sua tecnica... Riceviamo chiamate ogni estate da tutti i top club: già prima che andasse al Chelsea molte big italiane lo volevano e così è successo anche la scorsa estate, quando alla fine Nico ha scelto il Bayern. Quest'estate ha voluto fortemente andare a Monaco, quindi abbiamo voluto assicurarci che questo si realizzasse", ha detto il super agente in una lunga intervista rilasciata a Fabrizio Romano. Ci sono possibilità dunque che Nico Jackson un giorno arrivi in Serie A? Ali Barat risponde così: "Nico è molto attratto dal calcio italiano. Ne parliamo spesso insieme. Quindi un giorno spero di poterlo portare in Serie A"