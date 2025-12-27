Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Nico Jackson, il retroscena: "Attratto dalla A. Molte big italiane interessate"

27 Dic 2025 - 15:22
© Getty Images

© Getty Images

Nicolas Jackson ha sfiorato due volte la Serie A e non è detto che in futuro non possa approdare nel campionato italiano. Sia prima di passare al Chelsea che nell'ultima finestra di mercato, quando l'attaccante senegalese ha scelto di sposare il Bayern Monaco, Nico è stato avvicinato dalle big nostrane: Milan, Inter, Juventus e Napoli. Tutte, negli anni, avrebbero chiesto informazioni. Il suo agente, Ali Barat, ha rivelato alcuni retroscena sulle chiacchierate con i club italiani: "Nico ha le qualità per giocare in ogni campionato al mondo. Quindi penso che quando i club di Serie A vedono le sue caratteristiche fisiche, di finalizzazione, la sua velocità e la sua tecnica... Riceviamo chiamate ogni estate da tutti i top club: già prima che andasse al Chelsea molte big italiane lo volevano e così è successo anche la scorsa estate, quando alla fine Nico ha scelto il Bayern. Quest'estate ha voluto fortemente andare a Monaco, quindi abbiamo voluto assicurarci che questo si realizzasse", ha detto il super agente in una lunga intervista rilasciata a Fabrizio Romano. Ci sono possibilità dunque che Nico Jackson un giorno arrivi in Serie A? Ali Barat risponde così: "Nico è molto attratto dal calcio italiano. Ne parliamo spesso insieme. Quindi un giorno spero di poterlo portare in Serie A"

bayern monaco
nico jackson
procuratore
chelsea
mercato inter
milan mercato
mercato napoli
mercato juventus

Ultimi video

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

L'esterno, un bomber, il regista: la lista dei desideri degli allenatori delle big di A

Conte e De Laurentiis

Napoli e Pisa, come funziona il mercato a saldo zero e come si esce dal blocco

Modric, Hojlund e le riserve di lusso dell'Inter: i più e i (molti) meno del mercato estivo delle big

La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

Robert Lewandowski, 105 gol

Lewandowski allontana USA e Arabia: "Ho ambizioni molto alte. Barça? Dipende"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:27
Chivu "chiama" Stankovic: "L'Inter lo osserva con ammirazione"
15:22
Nico Jackson, il retroscena: "Attratto dalla A. Molte big italiane interessate"
14:02
Insigne a Roma: aspetta la chiamata della Lazio
13:31
L'agente di Xavi Simons e le voci sull'Inter: "Lusingati. Magari un giorno..."
12:48
Juve, sfida all'Inter per Norton-Cuffy