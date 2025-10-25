Logo SportMediaset

Mercato

Newcastle, Howe: "Tonali ha rinnovato, ama la nostra squadra"

25 Ott 2025 - 08:00
© Getty Images

Eddie Howe è molto soddisfatto del rinnovo con il Newcastle. Il tecnico dei bianconeri ha confermato la scelta del centrocampista lodigiano che ha prolungato il proprio rapporto fino al 2029: "Sono successe molte cose quando è stato squalificato. Ci sono state molte discussioni tra i rappresentanti di Sandro e la società calcistica dell'epoca. C'era la questione contrattuale con i soldi sacrificati, che Sandro ha offerto volontariamente, che la diceva lunga sul suo carattere. Il modo in cui si è comportato in quel periodo è stato brillante e lo è stato anche da quando è tornato - ha spiegato Howe in conferenza stampa -. Sandro ha sentito l'amore di tutti coloro che erano legati al club. Quel supporto lo ha aiutato anche nel suo ritorno al calcio, di cui aveva bisogno in quel momento, e ora ne stiamo vedendo i benefici in campo. È facile dimenticare tutto quello che ha passato in quel periodo".

08:00
Newcastle, Howe: "Tonali ha rinnovato, ama la nostra squadra"
23:01
Roma, a gennaio si pensa alla cessione di Pisilli e Baldanzi
22:30
Roma, per il centrocampo si pensa a McKennie
21:51
Manchester United, Bruno Fernandes: "Futuro? Fino al Mondiale non parlo con nessuno"
21:26
Inter su Kim? C'è l'ostacolo ingaggio