Napoli, De Laurentiis: "Spalletti un fuoriclasse ma non gli tarpo le ali"

Fare buon viso a cattivo gioco: questo sembra l'atteggiamento tenuto da Luciano Spalletti e Aurelio de Laurentiis tra inizio 2023 e la matematica conquista dello scudetto. Perché le cronache che arrivano da Napoli parlano di mesi di sostanziale guerra fredda, col tema del rinnovo del contratto rimasto sempre sospeso sulla testa del tecnico che, invece di parlarne faccia a faccia magari con un ritocco dello stipendio e un prolungamento pluriennale, si è visto recapitare la famosa PEC che lo avvisava del rinnovo annuale esercitato dal club. Una modalità nell'ordine delle cose dell'accordo sottoscritto due anni fa all'inizio dell'avenntura in azzurro ma un po' troppo fredda, asettica secondo Spalletti che umanamente si aspettava qualcosa in più dopo aver riportato uno scudetto che mancava da oltre 30 anni.

NAPOLI, DE LAURENTIIS SUL FUTURO DI SPALLETTI

Il divorzio tra Napoli e Spalletti resta pesantemente nell'aria, anche per via delle parole rilasciate ieri da De Laurentiis a Sky: "Lui è un fuoriclasse e i fuoriclasse sono quelli e basta. Da noi ha trovato un posto dove esprimersi al meglio e speriamo in futuro possa farlo ancora di più. Meglio se a Napoli? Certo ma nella vita la libertà è un bene incommensurabile e invalutabile, non bisogna tarpare le ali a nessuno, come nessuno deve farlo con me. Io sono rimasto legato ad Ancelotti, Mazzarri, Reja, Benitez... La cosa importante è essere grati a chi ti ha dato e a chi ha ricevuto".