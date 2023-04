Nuovo allenatore Chelsea, anche Spalletti tra i candidati

Il Chelsea negli ultimi 19 anni ha avuto ben 15 allenatori, una tendenza che non sembra essere cambiata con la nuova proprietà arrivata dopo Roman Abramovich. Esonerato Thomas Tuchel (tra l'altro appena approdato al Bayern Monaco) a settembre, Tedd Boehly aveva fatto ferro e fuoco pur di avere Graham Potter : pagata la clausola da 23 milioni di euro per strapparlo al Brighton (dove è andato Roberto De Zerbi), aveva poi investito 329 milioni di euro nel calciomercato di gennaio. Tutto inutile visto l'undicesimo posto in Premier League a 12 punti dal quarto posto, unica consolazione la qualificazione ai quarti di Champions League che però non ha salvato la panchina a Potter, esonerato ieri .

CHELSEA, VIA POTTER PIACE NAGELSMANN

Bruno Saltor è stato nominato capo allenatore ad interim ma è ovvio che non sarà questo il nome che i Blues hanno in mente per la stagione 2023-24. Resta in pole Julian Nagelsmann, contattato anche nelle scorse ore, ma il tedesco - dopo la fine dell'avventura al Bayern - preferisce comunque attendere l'estate prima di accettare un nuovo incarico. A quel punto però entrerebbero in gioco diversi altri nomi, almeno quattro secondo il Telegraph.