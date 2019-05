Psg all'assalto di Allan: 50 milioni per il Napoli

25/05/2019

Il Paris Saint Germain è tornato alla carica per strappare Allan al Napoli. Dopo il tentativo fallito la scorsa estate, il club campione di Francia ha bussato alla porta di De Laurentiis per il centrocampista azzurro su precisa indicazione di Tuchel, rimasto molto colpito dal brasiliano nel doppio confronto in Champions contro il Napoli . L'offerta si aggirerebbe sui 50 milioni di euro, cifra ritenuta troppo bassa dalla società campana.

Il club francese continua a monitorarlo da vicino e anche contro l'Inter, nel 4-1 dello scorso 19 maggio, degli osservatori del Psg erano al San Paolo per confermare le sensazioni di Tuchel che vorrebbe il brasiliano per completare il proprio puzzle a centrocampo. Recensioni ottime - come riporta France Football - che hanno dato il via libera alla società francese per provare l'assalto.



Il primo tentativo, si parla di 50 milioni di euro, è più un sondaggio per capire la disponibilità di De Laurentiis a trattare la cessione di Allan. Una cifra troppo bassa per sperare nel sì del patron azzurro, ma non per iniziare a parlarne. Con la cifra giusta, infatti, nonostante l'accordo fino al 2023 Allan potrebbe lasciare il Napoli.