Napoli, contatti con Pioli: si ragiona su contratto triennale

È inutile girarci intorno, lo scriviamo da giorni: il sogno di Aurelio de Laurentiis per la panchina del Napoli è Antonio Conte. Il problema è che l'ex ct azzurro è anche il sogno di altre piazze (vedi i tifosi del Milan, ma anche di tanti della Juventus) e dunque è normale che il club azzurro valuti altre candidature, negli ultimi tempi erano date in salita le quotazioni di Gian Piero Gasperini senza dimenticare l'alternativa Vincenzo Italiano, ma le recenti vicende di casa Milan hanno dato nuovo impulso al nome di Stefano Pioli.

Non ci sono praticamente più dubbi sull'addio di Pioli a Milanello, tanto che - scrive La Stampa - si sono intensificati i contatti col Napoli ragionando su un'ipotesi di contratto biennale con opzione sul terzo anno, portando l'allenatore emiliano in pole position nelle gerarchie di De Laurentiis.

Una svolta che aiuterebbe non poco pure lo stesso Milan, visto che Pioli ha un altro anno di contratto coi rossoneri: anno al quale rinuncerebbe più volentieri (anche eventualmente trovando un accordo al ribasso) avendo già una nuova panchina per la prossima stagione.

La sensazione è che, come sempre in casi simili, quando una squadra - non dimentichiamoci della Juventus, divisa tra Allegri e Thiago Motta - darà via al valzer, tutte le altre si sistemeranno di conseguenza. Intanto AdL sogna Conte ma lavora anche a progetti più concreti: e in tal senso Pioli è in cima alla lista.

