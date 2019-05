Ospina saluta il Napoli: "Non so se ci rivedremo"

10/05/2019

L'esperienza di David Ospina al Napoli dovrebbe concludersi dopo una sola stagione. Il portiere sarebbe volato in Colombia per motivi familiari salutando i compagni con parole - riportate dal Corriere dello Sport - che sanno di addio: "Vado ragazzi, non so se ci vedremo". Ospina era arrivato in prestito dall'Arsenal con riscatto automatico fissato a quota 25 presenze, soglia difficile da raggiungere visto che il portiere ne ha messe insieme finora 23 e il viaggio a casa non aiuta in tal senso.