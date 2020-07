Osimhen-Napoli, dalla Francia: visite mediche in segreto a Roma

CHIUSURA VICINA?

L'affare Victor Osimhen si arricchisce ogni giorno di nuovi dettagli, anche piuttosto misteriosi. Il Napoli era a un passo dal chiudere la trattativa, poi l'improvviso cambio di agente da parte dell'attaccante nigeriano sembrava aver un po' accorciato il vantaggio dei partenopei, con diversi club di Premier League pronti a un nuovo rilancio. Ora l'indiscrezione, arrivata direttamente dalla Francia, di visite mediche già effettuate per il club di De Laurentiis e un "like" a un post su Instagram che parrebbe confermare un accordo imminente.

L'Equipe riporta, citando fonti italiane, che .l'attaccante nigeriano ha già svolto i test di rito a Roma, ma lo ha fatto in gran segreto, anche se non è molto chiaro il motivo di tutta questa riservatezza. Forse, stando sempre a quanto scrive il quotidiano transalpino, c'entra il fatto che i vecchi procuratori del classe '98 siano intenzionati a chiedere una maxi-commissione sul trasferimento e per questo motivo Napoli e Lille sono al lavoro con i rispettivi legali per scongiurare questo pericolo. Al momento, quindi, le parti in causa avrebbero ritenuto opportuno non esporsi troppo, in attesa di risolvere la situazione.

L'affare comunque sembra essersi messo sui giusti binari, tanto che lo stesso Osimhen è, in qualche modo, uscito allo scoperto. Lo ha fatto mettendo "like" a un post del noto giornalista nigeriano Oma Akatugba: "È incredibile - scrive su Twitter - Un ragazzo dai sobborghi di Lagos diventerà il giocatore africano più costoso della storia. Un ragazzo che vendeva giornali per le strade diventerà il principe di Napoli". Una dichiarazione che, evidentemente, al ragazzo è piaciuta...