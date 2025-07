"Con Moise ho parlato in questo periodo, poi io non so quanto posso aver inciso. So che lui si trova molto bene a Firenze, è molto grato al club che lo ha sostenuto nei momenti importanti. L'ho visto molto sereno e molto volenteroso, è molto forte e credo che siamo entrambi soddisfatti". Lo ha detto il nuovo tecnico della Fiorentina Stefano Pioli nella conferenza stampa di presentazione ufficiale a proposito della permanenza di Kean.