Napoli, niente Chelsea per Osimhen: resta fuori rosa. Arrivano Gilmour e McTominay

Definitivamente saltato il passaggio di Osimhen al Chelsea, sullo sfondo resta solamente l'Al-Ahli. McTominay e Gilmour ufficiali, resta anche Folorunsho

Victor Osimhen rimane - al momento - al Napoli. È definitivamente saltato l'accordo tra Napoli e Chelsea, con gli emissari del club inglese che hanno lasciato Napoli dopo non essere riusciti a chiudere la trattativa nelle ultime ore di mercato. Ora l'unica pista viva resta quella che porta all'Al-Ahli ma ancora manca l'intesa tra i club: il Napoli chiede 5 milioni in più rispetto agli 80 messi sul tavolo dal club arabo. L'attaccante nigeriano ha già definito l'accordo salariale: 40 milioni di euro a stagione più clausola per lasciare il club già nella prossima sessione di mercato. La deadline fissata per il mercato arabo è il 2 settembre: qualora non si definisse l'affare, Osimhen rimarrà al Napoli ma resterà fuori rosa. Ufficiali intanto gli arrivi di McTominay e Gilmour. In uscita tutto fatto invece per il ritorno di Gaetano al Cagliari dopo pochi mesi: il club sardo lo ha annunciato ufficialmente. Niente Lazio per Folorunsho, che rimane in azzurro nonostante sia fuori dai progetti di Antonio Conte.

NIENTE LAZIO PER FOLORUNSHO

Non si è sbloccata la trattativa per il trasferimento di Michael Folorunsho alla Lazio. Il centrocampista rimane al Napoli nonostante sia sostanzialmente fuori dai progetti di Antonio Conte.

GILMOUR HA FIRMATO

Billy Gilmour è un nuovo giocatore del Napoli. l club azzurro ha depositato in Lega il contratto del centrocampista classe 2001 arrivato dal Brighton. Il giocatore arriva a titolo definitivo.

UFFICIALE MCTOMINAY

Dopo aver depositato il contratto, arriva anche l'annuncio ufficiale da parte del club: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Scott McTominay dal Manchester United".

DEPOSITATO IL CONTRATTO DI MCTOMINAY

Il Napoli ha depositato il contratto di Scott McTominay. Il centrocampista arriva a titolo definitivo dal Manchester United.

IL CAGLIARI ANNUNCIA GAETANO

Il Cagliari ha annunciato il ritorno di Gianluca Gaetano dal Napoli. Lo ha fatto con un video sui suoi canali social tratto dal film "Ricomincio da tre", in cui Massimo Troisi interpreta appunto il personaggio di Gaetano. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Poi è arrivato anche il comunicato dei partenopei: "Il Napoli saluta con affetto Gianluca Gaetano per gli anni in azzurro caratterizzati dalla grande passione e dal massimo impegno. Il centrocampista si trasferisce al Cagliari con la formula della cessione temporanea con obbligo di riscatto. Nel suo percorso al Napoli, Gaetano ha cominciato con le giovanili per poi esordire in serie A con la prima squadra il 12 maggio 2019 contro la Spal. Per lui 31 presenze e 2 gol, tra cui il 3-1 all’Inter allo Stadio Maradona nella stagione del terzo scudetto. Grazie Gianluca e in bocca al lupo per la nuova avventura".

VISITE IN CORSO PER GILMOUR

Come da programma, Billy Gilmour sta svolgendo in Inghilterra le visite mediche per conto del Napoli. Lo scozzese è pronto a diventare un nuovo giocatore di Antonio Conte.

LAZIO, MOLTO VICINO FOLORUNSHO

Micheal Folorunsho è vicino alla firma con la Lazio, adesso davanti nella corsa al centrocampista sulla Fiorentina. L'affare con tra i biancocelesti e il Napoli dovrebbe andare in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbbligo di riscatto a determinate condizione. Pronto un contratto fino al 2029.

NAPOLI, ADDIO GAETANO: TUTTO FATTO COL CAGLIARI

Gianluca Gaetano lascia il Napoli e torna a Cagliari dopo il prestito semestrale della scorsa stagione. La formula? Prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni di euro.

GILMOUR PIÙ VICINO: OK DEL BRIGHTON PER LA PARTENZA VERSO L'ITALIA

L'assalto partito in mattina sul fronte Billy Gilmour sembra aver dato i frutti sperati. Secondo Relevo il club inglese avrebbe dato il proprio ok al calciatore per raggiungere l'Italia. Sembra spendersi quindi la pista Arthur.

FIORENTINA-LAZIO, È ANCORA BATTAGLIA PER FOLORUNSHO

Lazio e Fiorentina si stanno dando battaglia per Michael Folorunsho. I viola avrebbero offerto al Napoli un prestito con obbligo di riscatto: la stessa formula dei biancocelesti. Attese novità, con i viola che accelerano vogliosi di chiudere la trattativa al più presto.

NAPOLI, PER LA FASCIA SPUNTA CANDREVA

Oltre al centrocampista, Manna potrebbe ingaggiare anche un esterno capace di coprire la fascia. In lizza, riferisce Il Mattino, c'è pure Antonio Candreva oltre a Ebimbe dell'Eintracht Francoforte.

GILMOUR, IL BRIGHTON È A CACCIA DEL SOSTITUTO

Conte vuole un altro centrocampista, e in lizza c'è ancora Gilmour del Brighton. Gli azzurri sono tornati a farsi sotto, con gli inglesi che starebbero cercando un sostituto.

AL AHLI SCATENATO: ACCORDO CON TONEY DEL BRENTFORD

L'Ah Ahli potrebbe non fermarsi solo a Osimhen per l'attacco. I sauditi avrebbero raggiunto un accordo anche per Ivan Toney del Brentford. Ma da più parti sorgono dubbi in merito alla possibilità che l'Ah Ahli possa ingaggiare sia Toney che Osimhen.

OSIMHEN, PRONTE LE VISITE MEDICHE: MAXI-INGAGGIO PER L'EX LILLE

Victor Osimhen, salvo colpi di scena, proseguirà la propria carriera in Arabia Saudita. Il bomber deve ancora dare l'ok definitivo all'operazione, ma è già pronto un contratto quadriennale da circa 25-30 milioni di euro a stagione. Presente anche la clausola rescissoria per 'liberarsi' e cambiare club. Nelle prossime ore dovrebbero in scena le visite mediche. Sorride anche il Napoli che incassa una cifra prossima agli 80 milioni di euro, bonus compresi.