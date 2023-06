Nel listone dei 40 c'è anche Paulo Sousa: incontro blitz con De Laurentiis

NAPOLI

Il presidente azzurro sta seriamente valutando anche la candidatura dell'allenatore della Salernitana per il dopo Spalletti

Italiano resta a Firenze, Luis Enrique piace sempre ma non è tanto convinto, Rudi Garcia e Galtier, la pista francese del listone dei 40, restano in stand-by. Ora è spuntato anche il nome di Paulo Sousa, sotto contratto con la Salernitana, che ha incontrato De Laurentiis in un blitz in giornata dal Portogallo. I due si sono visti negli uffici romani della Filmauro con l'allenatore che è partito e ha fatto ritorno a Lisbona nel giro di poche ore.

La Salernitana ha confermato che "risulta anche a noi quanto scrivono i giornali" e si dice pronta a guardarsi attorno al più presto per cautelarsi in caso di addio dell’allenatore portoghese. Il direttore sportivo De Sanctis, in conferenza stampa, si era detto ottimista sul futuro di Paulo Sousa sulla panchina granata. Aveva detto "di aver esercitato l'opzione di rinnovo, però l'allenatore ha la possibilità di valutare il suo futuro per una decina di giorni prima di dare una risposta definitiva". Se dovesse andarsene, la Salernitana incasserebbe un milione di euro come penale. Ora non resta che aspettare la decisione di De Laurentiis che, dopo aver parlato con lui occhi negli occhi, valuterà se puntare sul portoghese secondo le valutazioni "a pelle" su cui ha detto di basare le sua scelta finale.