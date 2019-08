Napoli, visite mediche e firma per Lozano

Dopo lo sbarco di ieri pomeriggio, Hirving Lozano si è tuffato nella nuova avventura al Napoli. L'esterno messicano ha completato le visite mediche a Roma, a Villa Stuart, dove era arrivato in mattinata per poi uscire verso le 13:45. Lozano si è poi diretto alla FilmAuro di De Laurentiis per firmare il nuovo contratto quinquennale da 4 milioni di euro a stagione. Il Napoli paga 42 milioni al Psv Eindhoven, sul contratto del classe 1995 una clausola da 130 milioni.

Napoli, i 10 colpi di mercato più costosi Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images