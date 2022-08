Napoli, ultimatum per Raspadori: si decide mercoledì

MERCATO NAPOLI

In settimana vertice col Sassuolo per l'attaccante. Fabian Ruiz attende il Psg, a centrocampo spunta Lukic

© ipp Il lunedì di campionato stoppa inevitabilmente le trattative delle squadre impegnate in campo anche se in casa Napoli sono tanti i fronti aperti perciò il ds Giuntoli non potrà spegnere del tutto lo smartphone. La situazione più delicata è quella che porta a Giacomo Raspadori, su cui nelle ultime ore si è registrato un certo stallo visto che tra la proposta azzurra e la richiesta del Sassuolo resta una differenza di qualche milione. De Laurentiis è arrivato a 28 milioni più cinque di bonus mentre il ds neroverde Carnevali è fermo a una richiesta complessiva di 30 milioni più cinque di bonus di cui facilmente raggiungibili. Mercoledì, scrive il Mattino, nuovo vertice tra i club per capire le intenzioni degli emiliani visto che il Napoli potrebbe mettere sul tavolo una sorta di ultimatum: sarà una sorta di dentro o fuori.

Sul fronte centrocampo Fabian Ruiz attende l'affondo decisivo del Paris Saint-Germain ma la mancata convocazione per il match contro il Verona testimonia che la trattativa è sui giusti binari, in settimana previste novità. Per questo in casa azzurra si valutano le alternative per sostituire lo spagnolo. Tanguy Ndombele è gradito a Spalletti ma serve un sostanzioso aiuto del Tottenham al pagamento dello stipendio da 7 milioni di euro per cui potrebbe essere affare da ultimissimi giorni di mercato visto che Paratici, ds degli inglesi, aspetterà prima offerte migliori. Intanto spunta l'idea Sasa Lukic, che sembra aver rotto con l'ambiente Torino ma le richieste di Cairo - 20 milioni di euro - sono giudicate eccessive.

Infine il capitolo portiere. Meret sarà titolare contro il Verona ma è destinato a partire tra agosto e gennaio, visto che è Keylor Navas il portiere scelto da Spalletti per il ruolo di numero uno. Come per Ndombele servirà una mano dal Psg a pagare lo stipendio ma i parigini - vedi affare Roma-Wijnaldum - hanno già accettato formule simili in passato: ecco perché c'è ottimismo per il costaricano, del quale i club parleranno nell'ambito dell'affare Ruiz. Se Navas non arrivasse, si procederebbe al rinnovo di Meret che è in scadenza a giugno 2023.