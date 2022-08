Napoli, ufficiale Raspadori: l'annuncio di De Laurentiis

NAPOLI

Il presidente azzurro su Twitter: "Benvenuto Giacomo"

"La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Giacomo Raspadori dal Sassuolo con la formula del prestito con obbligo di riscatto". Con un annuncio sul proprio sito ufficiale e con l'immancabile tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, il club azzurro ufficializza l'ennesimo colpo di questa sessione estiva e fa felice Spalletti, che durante la conferenza stampa pre-Monza aveva parlato così dell'attaccante azzurro ormai ex Sassuolo: "Può farci pensare a qualcosa di diverso, l'idea Raspadori nasce dal fatto che può darci cose diverse da quelle che già abbiamo".

E ora l'idea è diventata realtà, Raspadori si trasferisce in Campania in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 30 milioni da pagare in sei anni: 5 milioni per il prestito oneroso e 25 milioni per il riscatto, pagabili nei successivi cinque anni, oltre ad alcuni bonus legati ai risultati della squadra e a quelli personali in termini di gol e assist. Raspadori ha firmato un contratto quinquennale da 2.5 milioni di euro a stagione.

DIONISI: "RASPADORI-NAPOLI? UN GRANDE VANTO"

“Sono contento per Giacomo, anche se sarei stato più contento se fosse rimasto, ma non possiamo trattenere i giocatori quando hanno queste opportunità. È un grande vanto per tutti, Giacomo non credeva di poter giocare sotto punta l’anno scorso e ora arriva in una grande squadra che gioca in Champions, e lo fa da sotto punta. Deve essere un orgoglio, sono convinto che si ritaglierà spazio e gli faccio un in bocca al lupo. Ora non penso più a Giacomo, ma a chi c’è". Così dopo la vittoria sul Lecce il tecnico del Sassuolo, Dionisi, sull'addio dell'azzurro.

IL SASSUOLO: "TI VOGLIAMO BENE"