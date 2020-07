Napoli, tutto fatto per Osimhen: 50 milioni al Lille

In trattative lunghe come quella tra Victor Osimhen e il Napoli le svolte decisive sembrano sempre dietro l'angolo ma questa sembra proprio quella buona: l'attaccante nigeriano sarà annunciato ufficialmente dagli azzurri nelle prossime ore. Confermato l'accordo con il Lille (50 milioni di euro in cinque rate da dieci milioni) più bonus, smentito l'interesse del West Ham, restano gli ultimi dettagli che presto il ds Giuntoli sistemerà con l'entourage del giocatore.