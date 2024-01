Napoli tra Supercoppa e mercato: il caso Zielinski e l'obiettivo Barak

© Getty Images

Piotr Zielinski è a Riad, in Arabia Saudita, con il Napoli per la Supercoppa italiana (esordio giovedì alle 20 ora italiana, 22 locali con diretta su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it) ma il suo ormai è diventato un caso all'interno dell'ambiente azzurro. Il polacco ha un contratto in scadenza a giugno e, secondo il Corriere dello Sport, avrebbe rifiutato anche l'ultimo rilancio da parte del presidente De Laurentiis per un annuale a cinque milioni netti comprensivo di clausola da 20 milioni di euro. Tra qualche settimana il centrocampista sarà libero di firmare per un'altra squadra. Lo vuole l'Inter. Verrà messo fuori rosa? Intanto però nell'immediato Mazzarri ha bisogno di lui in mezzo al campo, viste le assenze di Anguissa, impegnato in Coppa d'Africa, e Cajuste, che nella gara contro la Salernitana è uscito per un problema al flessore e non si sa ancora per quanto resterà fuori. Per la causa è tornato utile anche Demme, finito ai margini del progetto e ripescato contro la Salernitana per necessità. Il tedesco di origini italiane ha risposto al meglio alla chiamata e contro la Fiorentina potrebbe anche essere schierato titolare.