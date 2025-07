Il futuro di Roberto Piccoli potrebbe essere lontano da Cagliari. Stando a Calcionews24, l'attaccante classe 2001 sarebbe finito nel mirino di Como e West Ham. Per quanto riguarda i lariani, la punta sarebbe la prima alternativa se l'affare Morata non dovesse andare in porto. Quanto invece alla pista in Premier League, viste le caratteristiche fisiche e tecniche del giocatore, Piccoli sarebbe invece uno dei profili monitorati con grande attenzione degli Hammers.