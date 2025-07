Colpo a sorpresa per il Pisa: secondo Sky Sport i toscani hanno chiuso l'accordo per l'ingaggio di Juan Cuadrado, svincolato dopo la fine dell'esperienza all'Atalanta. Il colombiano, 37 anni, ripartirà dunque da una neopromossa per tentare di chiudere in bellezza la carriera dopo le deludenti esperienze all'Inter e all'Atalanta (zero gol in 42 presenze complessive nelle ultime due stagioni). Firmerà un contratto annuale.