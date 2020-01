Napoli: Rodriguez pronto a riabbracciare Gattuso, pressing su Petagna

MOSSE AZZURRE

Il Napoli punta dritto su Ricardo Rodriguez, escluso dal tecnico del Milan Stefano Pioli per la sfida di Coppa Italia contro il Torino. Doveva andare in Turchia al Fenerbahce, ora il terzino svizzero è vicino a ritrovare in azzurro Rino Gattuso dopo l'esperienza insieme in rossonero. De Laurentiis scatenato sul mercato: dopo l'arrivo di Politano, ecco un altro colpo pronto per essere messo a segno. Il ds Cristiano Giuntoli vorrebbe mettere il giocatore a disposizione di Ringhio entro la fine della settimana. Milan e Napoli stanno trattando sulla formula: l'offerta del Napoli è prestito con diritto di riscatto per sei milioni complessivi, il Milan vorrebbe l'obbligo per un giocatore in scadenza il 30 giugno 2021. E' attesa la risposta dei rossoneri. Con il suo arrivo, a essere definitivamente tagliato fuori sarebbe Ghoula, che dopo il no al prestito al Lille e al Marsiglia ha rifiutato anche la Premier League e il Newcastle.

Altra pista caldissima è quella per l'attaccante, con Andrea Petagna in cima alla lista. Presentata alla Spal l'offerta di 17 milioni più 4-5 di bonus. Il club di Ferrara vorrebbe tenere il giocatore fino a fine stagione ma il giocatore, che ha già un accordo con il Napoli sia a livello contrattuale che di diritti d'immagine, scalpita per partire subito. Il pressing continua. Mercato per il presente e mercato per il futuro: si lavora per il doppio colpo Amrabat-Kumbulla dopo aver preso Rrahmani.